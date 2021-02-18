У Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це повідомив Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Ситуація, яка складається з поширенням коронавируса в області, є загрозливою. Щодня зростає кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас воно вже 400 осіб. Такого не було в нашій області, щоб кожен день госпіталізували понад 100 осіб", - сказав Осачук.

За його словами, у лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на коронавірус. Так, якщо раніше у області були зайняті половина від 900 койок, виділених під хворих на ковід, то тепер завантажені 50% від 1700 ліжок.

Голова Чернівецької ОДА також повідомив, що цього тижня область розгляне питання про закриття всіх навчальних закладів через складну ситуацію з COVID-19.

Нагадаємо, 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.