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Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину

Передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки. 

Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину
Фото: kmu.gov.ua

Україна вже з наступного тижня повернеться до моделі адаптивного карантину. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення. Підкреслю, рішення набуде чинності вже наступного тижня, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитись", - зазначив Шмигаль.

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Про ідею повернення до адаптивного карантину в уряді повідомили ще після закінчення локдауну 25 січня. 

13 лютого заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що адаптивний карантин, як і раніше, передбачатиме чотири зони

Адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.

"Зелена" зона передбачала перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для "жовтої" зони (+ обмеження "зеленої") заборонялося відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження "жовтої") заборонялася діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів і ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях.

У "червоній" зоні заборонялася робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

У листопаді Кабмін вирішив відмовитися від цього та ввів карантин вихідного дня, коли фактичний локдаун був тільки протягом суботи і неділі, а в будні дні по всій країні були обмеження "помаранчевої" зони. 

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