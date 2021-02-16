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Степанов допустив перенесення старту вакцинації на початок наступного тижня

Кампанія вакцинації в Україні мала розпочатися 15 лютого.

Степанов допустив перенесення старту вакцинації на початок наступного тижня
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин, робити щеплення в Україні почнуть наприкінці нинішнього - на початку наступного тижня.

Про це він сказав під час онлайн-конференції, організованої Американсько-українською діловою радою, передає Укрінформ.

"Я можу впевнено заявити, що ми розпочнемо в лютому вакцинацію. Скоріше за все, це буде або кінець цього тижня, або початок наступного", - зауважив міністр.

Степанов підкреслив, що говорить це за результатами останніх перемовин, які він "буквально зранку провів з компанією-постачальником".

Міністр також запевнив, що Україна "забезпечуватиме безоплатну вакцинацію для всіх категорій населення, але просто в певній черзі". У цьому зв’язку він зазначив, що в першу чергу щеплення отримуватимуть медики, які працюють з хворими на COVID-19. За ними буде вакцинований "весь без винятку" медичний персонал в Україні, в тому числі у приватних медустановах.

Раніше у вівторок Степанов заявив, що кампанія вакцинації в Україні, яка мала розпочатися 15 лютого, затрималася через технічні проблеми логістичного характеру.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявляв, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов 15 лютого повідомив, що перша партія вакцини проти коронавірусу очікується в Україні 16-17 лютого. Він запевнив, що щеплення почнуть робити з перших годин після доставки вакцини в Україну.

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