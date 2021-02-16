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Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину

Вакцина Sinopharm, яку розробник вважає ефективною майже на 80%, вже використовується у Сербії, яка не входить до ЄС.

Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину

Вантаж вакцини проти COVID-19, виробленої в Китаї, прибув до Угорщини вранці 16 лютого. Таким чином країна першою в Європейському Союзі отримала китайську вакцину.

Про це інформує АР.

"Партія із 550 тисяч доз вакцини, розробленої китайською державною компанією Sinopharm, приземлилася у Будапешті після польоту з Пекіна. Цього достатньо для щеплення 275 тисяч людей дводозовою вакциною", - заявила на пресконференції керівник відділу епідеміології Національного центру громадського здоров'я Агнес Гальгочі.

Угорщина розраховує отримати 5 мільйонів доз вакцини Sinopharm протягом наступних чотирьох місяців.

Країна прагнула придбати вакцини в країнах, що не входять до спільної програми закупівель ЄС, стверджуючи, що затримки із впровадженням коштуватимуть життя людей.

Вакцина Sinopharm, яку розробник вважає ефективною майже на 80%, вже використовується у Сербії, яка не входить до ЄС.

Угорщина також погодилася придбати 2 мільйони доз російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, якою почали вакцинувати мешканців Будапешта минулого тижня.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що обере для щеплення китайську вакцину, бо "найбільше довіряє" саме препарату від Sinopharm.

Пояснюючи своє рішення, Орбан заявив, що китайці мають "найтриваліший досвід роботи з вірусом, тож вони, ймовірно, краще за всіх поінформовані".

Нагадаємо, що Україна уклала угоду про закупівлю понад 1,9 доз іншої китайської вакцини проти ковіду - від компанії Sinovac Biotech.

На початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19.

В українському МОЗ обіцяють почати вакцинацію до кінця цього тижня.

15 лютого Україна мала отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca. Однак поставка затримується.

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