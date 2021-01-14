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Угорщина уклала угоду на закупівлю вакцини Sinopharm

Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування і схвалена для застосування у Китаї.

Угорщина уклала угоду на закупівлю вакцини Sinopharm

Влада Угорщини домовилася про закупівлю вакцини від коронавірусу з китайською фармацевтичною компанією Sinopharm, передає Reuters.

Перша партія може становити до мільйона доз, повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра країни Гергей Гуляш.

За його словами, постачання вакцин у межах програми ЄС відбуваються надто повільно, менш ніж 100 тис. доз на тиждень. Тому Угорщина продовжить переговори про додаткову закупівлю вакцини з Росією і Китаєм.

Терміни постачання вакцини Sinopharm залежать від того, наскільки швидко угорські органи охорони здоров’я схвалять її використання.

Керівник адміністрації Орбана повідомив, що станом на 14 січня Угорщина отримала 129 860 доз і щепила трохи більш як 96 тис. людей вакцинами Pfizer і Moderna.

Нині в Угорщині, населення якої становить близько 10 млн осіб, зареєстровано 347 636 випадків коронавірусу, 11 066 людей померли.

Вакцина фармацевтичної компанії Sinopharm була першою, яку Китай схвалив для широкого застосування всередині країни. Розробник вакцини - група China National Biotec (CNBG), яка входить у Sinopharm. Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування.

Sinopharm повідомляла, що її вакцина показала ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань, і ці результати відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім Китаю, вакцина проходила клінічні випробування в ОАЕ, Бахрейні, Йорданії, Перу та Аргентині. У Бахрейні і ОАЕ її використання вже схвалено.

Нагадаємо, що Україна уклала угоду про закупівлю понад 1,9 доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech. Її ефективність виявилася трохи більше як 50%.

Повідомляли, що Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Уже в лютому Україна отримає вакцину від ковіду. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer.

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