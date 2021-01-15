У США затримали чоловіка, який штурмував Капітолій з прапором Конфедерації

Фото: nytimes.com

У Сполучених Штатах затримали прихильника президента Трампа, який брав участь у штурмі будівлі Капітолія минулого тижня з прапором Конфедерації.

Про це The New York Times повідомили двоє співробітників правоохоронних органів.

У неділю місцеве представництво ФБР у Вашингтоні розмістило твіт, у якому попросило громадян надати будь-яку інформацію про чоловіка, що несе прапор Конфедерації під час штурму Капітолія. У четвер правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився мешканець міста Делавер на ім’я Кевін Cіфрід.

Правоохоронні органи переглядали тисячі фотографій і відео, щоб знайти тих, хто минулого тижня штурмував будівлю Капітолію. До теперішнього часу здійснені десятки арештів. У федеральній прокуратурі США очікують сотні арештів у зв'язку з подіями у Вашингтоні 6 січня.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом через масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.