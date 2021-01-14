Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Виходець з України став мільярдером в США
Виходець з України став мільярдером в США
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
ГоловнаСвіт

Правляча коаліція в Тюрінгії домовилася перенести вибори на осінь

Питання про призначення нової дати голосування було поставлене через погіршення ситуації з коронавірусом в Тюрінгії.

Правляча коаліція в Тюрінгії домовилася перенести вибори на осінь
Фото: EPA/UPG

Правляча коаліція німецької федеральної землі Тюрінгія домовилася перенести дострокові вибори в ландтаг на осінь. Вони мають відбутися 26 вересня - разом з виборами в Бундестаг.

Про це повідомляє Vorwaerts.

"Для нас це непросто, але це наказ здорового глузду", - сказав міністр внутрішніх справ Тюрінгії та голова Соціал-Демократичної партії Георг Маєр, виступаючи перед пресою в четвер ввечері за підсумками багатогодинних переговорів.

Вибори були заплановані на 25 квітня. Але погіршення ситуації з коронавірусом в Тюрінгії змусило партнерів по коаліції поставити питання про призначення нової дати.

Тепер мешканці Тюрінгії мають обрати новий парламент землі 26 вересня.

Нагадаємо, у Німеччині минулої доби зафіксували 1224 смерті від коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також