Правляча коаліція в Тюрінгії домовилася перенести вибори на осінь

Питання про призначення нової дати голосування було поставлене через погіршення ситуації з коронавірусом в Тюрінгії.

Правляча коаліція німецької федеральної землі Тюрінгія домовилася перенести дострокові вибори в ландтаг на осінь. Вони мають відбутися 26 вересня - разом з виборами в Бундестаг.

Про це повідомляє Vorwaerts.

"Для нас це непросто, але це наказ здорового глузду", - сказав міністр внутрішніх справ Тюрінгії та голова Соціал-Демократичної партії Георг Маєр, виступаючи перед пресою в четвер ввечері за підсумками багатогодинних переговорів.

Вибори були заплановані на 25 квітня. Але погіршення ситуації з коронавірусом в Тюрінгії змусило партнерів по коаліції поставити питання про призначення нової дати.

Тепер мешканці Тюрінгії мають обрати новий парламент землі 26 вересня.

Нагадаємо, у Німеччині минулої доби зафіксували 1224 смерті від коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії.