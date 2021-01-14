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Франція запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19

Причиною стало виявлення на території країни британської мутації коронавірусу.

Франція запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19
Фото: EPA/UPG

Влада Франції оголосила про запровадження на території країни комендантської години з 16 січня.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає “Інтерфакс-Україна”.

"По всій території країни комендантську годину буде застосовуватися починаючи з 18:00 з найближчої суботи і щонайменше протягом 15 днів", - сказав глава французького уряду.

"Це розпорядження застосовується зараз в 25 департаментах, де ми спостерігали в останні тижні більш динамічний, ніж в інших місцях, зараження людей COVID-19", - додав Кастекс.

Причиною запровадження жорстких обмежень стало виявлення на території країни британської мутації коронавірусу, а також поки маловідомого південноафриканського варіанта COVID-19.

Нагадаємо, у Франції мають намір розширити, прискорити та спростити програму вакцинації від коронавірусу.

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