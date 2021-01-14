​МОЗ із поліцією перевірить на дотримання карантину заклади харчування на гірськолижних курортах Карпат

У п'ятницю, 15 січня, відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах Івано-Франківської області із залученням Національної поліції.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що сьогодні спільно з заступником Міністра економіки Сергіїм Глущенком та головою Держпродспоживслужби Владиславою Магалецькою провели селекторну нараду з керівниками регіональних підрозділів Держпродспоживслужби. Ключовим на порядку денному було питання порушення карантинних заходів деякими представниками бізнесу.

"Як головний державний санітарний лікар отримую численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та у Львівській області. Саме на це і звернув увагу колег на селекторній нараді. Як поінформували колеги з Івано-Франківської області, вже завтра відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Національної поліції", - повідомив Ляшко.

"Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки!", - додав головний санлікар України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрічав Новий рік на гірськолижному курорті в Івано-Франківській області.