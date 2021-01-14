У наглядову раду очолюваної Ківаловим юридичної академії увійшли Портнов та Новинський

Голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, яку очолює ексрегіонал Сергій Ківалов.

Про це повідомив координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков у фейсбуці.

Так, до наглядової ради увійшли позафракційний нардеп Вадим Новинський і заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича - Андрій Портнов.

Також в список потрапив другий президент України Леонід Кучма, заступник міністра освіти Андрій Гайченко, директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, учасниця проросійського руху "Жінки за мир" та активна прихильниця діяльності УПЦ Московського патріархату Таміла Афанасьєва, а також адвокат штату Каліфорнія Ангеліна Смирнова.

"Цей, вибачте, виш, і пов'язані з ним структури, виховують найбільше майбутніх суддів і прокурорів", - прокоментував Жернаков.

Фото: facebook.com/mzhernakov

Зазначимо, що новий склад наглядової ради юридичної академії не дуже змінився з часів попереднього затвердження у 2018 році.

Нагадаємо, у липні минулого року народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов не зміг переобратися до Ради у своєму окрузі.