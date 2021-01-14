Голова ВАКС відвідувала інститут Ківалова, де в той день проводили вечірку з Вовком і Тупицьким

Голова Вищого антикорсуду Олена Танасевич 23 грудня приїздила до інституту ексрегіонала, президента Одеської юракадемії Сергія Ківалова. У цей день там відбувалася вечірка, гостями котрої були голова ОАСК Павло Вовк і голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Справа першого за підозрою в захопленні влади розглядається Антикорсудом, який і очолює Танасевич. Мова йде про Інститут інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія". Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.інфо".

За даними журналістів, голова ВАКС була запрошена саме на святкування. Танасевич відмовилася коментувати вечірку та порадила звертатися до пресслужби. У відповідь на офіційний запит у ВАКС відповіли, що голова суду мала зустріч із директором Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" Феликом В.І.".

"Метою зустрічі було обговорення організації онлайн-лекцій для студентів вишу. Щодо організації "святкувань" не повідомлялося, контактів голови ВАКС з вказаною у вашому запиті особою не було, відповідно відсутній конфлікт інтересів", - йдеться у відповіді.

Фото: Слідство.інфо

У суді також надали запрошення Танасевич від Фелика на зустріч з науково-педагогічним колективом інституту. Зустріч ця відбувалася водночас зі святкуванням, о 18 годині, зазначили журналісти.

Фелик у коментарі заявив, що Вовка у той вечір не бачив, а територія інституту не охороняється, тож туди може потрапити будь-хто. Як відомо, підозру голові ОАСК вручили саме після святкування у Ківалова і це засвідчено на відео детективами НАБУ. При цьому голова інституту сказав, що очільниця ВАКС була там не увечері, як вказано в запрошенні.

"Вона (Танасевич. - Ред.) була не ввечері, а в обід, ми погоджували навчальний процес, який зараз проходить дистанційно", - заявив він.

Після уточнення журналіста про час у запрошенні Фелик сказав, що Танасевич була "десь у межах напевно шостої, п'ятої, четвертої - точно не пам'ятаю".

Оновлено. У ВАКС відреагували на оприлюднення матеріалу журналістів.

"Вищий антикорсуд регулярно проводив зустрічі зі школярами та студентами та продовжує робити це надалі з урахуванням карантинних обмежень. 23 грудня 2020 року відбулася робоча зустріч Голови ВАКС Олени Танасевич та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національному університеті «Одеська юридична академія» Василя Филюка зі студентським самоврядуванням. Її результатом стала домовленість про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 6 січня суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективам НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва.

Суддя відмовився додатково подовжити термін досудового розслідування через невідповідність клопотання нормам законодавства.

Суддя Андрій Біцюк раніше також відмовив у застосуванні примусового приводу голови ОАСК Павла Вовка на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Вовк до суду не приходить уже понад три місяці. Після цього Вовк продовжив ігнорувати засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Підозра Вовку була оголошена ще 17 липня. Також підозри оголосили його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.