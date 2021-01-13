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ВАКС скасував арешт мобільного телефону ексдиректора аеропорту "Бориспіль" Дихне

Він підозрюється у зловживанні владою в справі про передачу майна аеропорту в оренду за заниженою вартістю. 

ВАКС скасував арешт мобільного телефону ексдиректора аеропорту "Бориспіль" Дихне
Фото: Макс Левин

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду скасувала арешт мобільного телефону ексгенерального директора аеропорту "Бориспіль", нині президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне.

Слідча суддя задовольнила клопотання адвоката через відсутність подальшої потреби в арешті з огляду на досягнення завдання кримінального провадження. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

"Суддя зауважила, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване на досягнення завдань кримінального провадження. Тому після проведення з вилученими речами всіх необхідних процесуальних дій (оглядів, експертних досліджень) і належної процесуальної фіксації виявленої доказової інформації такі речі якнайшвидше мають бути повернуті власнику", - йдеться в заяві.

Євген Дихне підозрюється у зловживанні владою. За версією слідства, із 2014-го по 2019 рік службові особи аеропорту уклали договори та неправомірно передали в оренду приміщення підприємства суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн.

Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право винятково Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначали в НАБУ.

Нагадаємо, що в листопаді Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії зобов'язань колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне у вигляді застави.

7 вересня 2020 Дихне повідомили про підозру за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

11 вересня ВАКС застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривень. 

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