ВАКС скасував арешт мобільного телефону ексдиректора аеропорту "Бориспіль" Дихне

Він підозрюється у зловживанні владою в справі про передачу майна аеропорту в оренду за заниженою вартістю.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду скасувала арешт мобільного телефону ексгенерального директора аеропорту "Бориспіль", нині президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне.

Слідча суддя задовольнила клопотання адвоката через відсутність подальшої потреби в арешті з огляду на досягнення завдання кримінального провадження. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

"Суддя зауважила, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване на досягнення завдань кримінального провадження. Тому після проведення з вилученими речами всіх необхідних процесуальних дій (оглядів, експертних досліджень) і належної процесуальної фіксації виявленої доказової інформації такі речі якнайшвидше мають бути повернуті власнику", - йдеться в заяві.

Євген Дихне підозрюється у зловживанні владою. За версією слідства, із 2014-го по 2019 рік службові особи аеропорту уклали договори та неправомірно передали в оренду приміщення підприємства суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн.

Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право винятково Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначали в НАБУ.

Нагадаємо, що в листопаді Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії зобов'язань колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне у вигляді застави.

7 вересня 2020 Дихне повідомили про підозру за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

11 вересня ВАКС застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривень.