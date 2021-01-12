Суддя Вовк знову не з'явився на засідання ВАКС з обрання йому запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд в черговий раз переніс слухання щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку після того, як той знову не прийшов на засідання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Вовк не з'явився на засідання, суд переніс розгляд на 3 лютого 11 годин", - повідомили в суді.

Раніше ВАКС вже неодноразово відкладав засідання через неявку Вовка. На минулому засіданні, 5 січня, ВАКС відмовив у примусовому приводі Вовка.

Нагадаємо, 24 грудня минулого року НАБУ вручило Вовку повіску. Голову ОАСК помітили на святкуванні в ресторані, яке влаштував екснардеп. Ім'я цього колишнього депутата в НАБУ не назвали, але вказали, що він є президентом одного з юридичних вишів, тож мова може йти про Сергія Ківалова. Вовк хоч і отримав повістку, але розірвав її та викинув з машини, в яку сів після ресторану.

До суду Вовк не приходить уже понад три місяці.

17 липня минулого року голові ОАСК, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання ОАСК.

У листопаді НАБУ скерувало до генпрокурорки проєкт клопотання про надання дозволу на затримання Вовка, але Ірина Венедіктова поки його не підписала.