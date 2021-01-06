Справи Майдану: викрадачів Луценка та Вербицького судитимуть у Борисполі

Їм інкриміновано створення злочинної організації, умисне вбивство, катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів.

Під час прощання з Юрієм Вербицьким у Львові, 24 січня 2014.

Офіс Генерального прокурора скерував до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної організації, причетної до викрадення Ігора Луценка та Юрія Вербицького.

Про це повідомляє пресслужба Офіса генпрокурора.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, умисне вбивство, катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146, ст. 340 КК України).

Встановлено, що вказані особи за попередньою змовою 21 січня 2014 року незаконно викрали з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Луценка та Вербицького, катували їх та вбили Вербицького.

Щодо підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно двох з них справи розглядаються судами; 11 осіб оголошено в розшук, щодо двох - завершено так зване «заочне» спеціальне досудове розслідування (іn аbsеntiа).

Нагадаємо, 10 березня минулого року правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану Юрія Вербицького та викраденні активіста Ігоря Луценка, які відбулися у січні 2014 року.

Наступного дня відбулось затримання ще одного підозрюваного. Ним виявився житель Білої Церкви. Під час Революції Гідності він увійшов до злочинного угруповання з дев'ятьох "тітушок", організованого для викрадення та залякування активістів.

У серпні ДБР завершило розслідування. 28 грудня 2020 прокуратура направила до суду четверту справу щодо викрадення та катувань Вербицького та Луценка і вбивства Юрія Вербицького. Обвинувачені - Сергій Мисливий та Іван Новотний.