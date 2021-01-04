Під час обшуку вилучено 94 печатки і кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень.

Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми з несплати податків розміром близько 14 млн гривень.

Про це інформує пресслужба ДФС у Києві.

"Посадовці одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб'єктами господарської діяльності, впродовж року умисно завищили податковий кредит декларацій із ПДВ на суму близько 14 млн. грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків офісних, складських і житлових приміщень виявили та вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень.

Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Вилучені під час обшуку речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження і передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.

Нагадаємо, в грудні ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів з Європи і США.

Наприкінці грудня Тимчасова слідча комісія парламенту також оприлюднила звіт щодо можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету. У ньому йдеться, що через так звані скрутки з ПДВ бюджет України щомісяця втрачає 2,5 млрд гривень. Загалом за січень 2019 року – березень 2020 року суб’єктами господарювання сформовано та використано фіктивного ПДВ на суму щонайменше 28,686 млрд грн.