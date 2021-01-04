Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
ГоловнаПраво

У Києві підприємці організували схему з несплати податків на 14 млн гривень

Під час обшуку вилучено 94 печатки і кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень.

У Києві підприємці організували схему з несплати податків на 14 млн гривень
Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми з несплати податків розміром близько 14 млн гривень.

Про це інформує пресслужба ДФС у Києві.

"Посадовці одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб'єктами господарської діяльності, впродовж року умисно завищили податковий кредит декларацій із ПДВ на суму близько 14 млн. грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків офісних, складських і житлових приміщень виявили та вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн гривень.

Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Вилучені під час обшуку речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження і передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.

Нагадаємо, в грудні ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів з Європи і США.

Наприкінці грудня Тимчасова слідча комісія парламенту також оприлюднила звіт щодо можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету. У ньому йдеться, що через так звані скрутки з ПДВ бюджет України щомісяця втрачає 2,5 млрд гривень. Загалом за січень 2019 року – березень 2020 року суб’єктами господарювання сформовано та використано фіктивного ПДВ на суму щонайменше 28,686 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також