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Микитась не прийшов на суд з обрання запобіжного заходу, суддя довзолила примусовий привід (оновлено)

Прокурори просять суддю дозволити примусовий привід. 

Микитась не прийшов на суд з обрання запобіжного заходу, суддя довзолила примусовий привід (оновлено)
Максим Микитась
Фото: Liga.net

Екснардеп та колишній власник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась не прийшов на суд з обрання запобіжного заходу в справі про замовлення викрадення столичного адвоката.

Також не з'явилися його захисники. Сторона обвинувачення під час засідання в Шевченківському райсуді повідомила, що і Микитась, і його адвокати були поінформовані про дату і час засідання. Прокурори попросили суддю дозволити примусовий привід підозрюваного. 

Запобіжний захід Микитасю мали обрати ще вчора, проте захист підозрюваного оголосив відвід слідчому судді. Учора і Микитась, і адвокати були присутні, але підозрюваний не прибув вчасно - він з'явився в суді тільки близько 17 години, а засідання мало початися о 14:00.

Правоохоронці також повідомляли, що телефон підозрюваного був вимкнений, а вдома, за словами дружини Микитася, його не було. 

Оновлено. Суддя дозволила примусовий привід Микитася на наступне засідання для обрання запобіжного заходу на 13 годину 31 грудня. 

Микитась вийшов під домашній арешт після угоди зі слідством 2 грудня. Він дав свідчення, зокрема, проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а також сплатив у держбюджет 50 млн гривень з 81 млн завданих збитків.

Однак уже 29 грудня колишньому нардепу повідомили нову підозру про замовлення викрадення людини. 9 грудня поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася. Таким чином, злочин був викритий у той час, коли Микитась уже не перебував під вартою. 

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд" і зазначило, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.

Наразі Микитась перебуває під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Після угоди зі слідством він перебуває під охороною детективів НАБУ.

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