Правоохоронці України та Німеччини розкрили схему міжнародного шахрайства

Українські правоохоронці спільно з колегами з Німеччини розкрили схему міжнародного шахрайства, внаслідок якого постраждали громадяни ФРН, Австрії, Швейцарії, Великобританії та інших країн.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора спільно з Нацполіцією отримали інформацію про кіберзлочинців каналами Євроюсту та Європолу від прокуратури м. Бамберг у Німеччині.

Щомісячний обіг коштів, які виманювали в громадян через спеціальні сайти для купівлі активів, що показували неймовірне зростання доходів, але лише імітували операції, становив 8-10 млн євро.

"В результаті спецоперації в Європі було затримані ряд осіб, а в Україні проведені обшуки у фігурантів, минулого тижня було арештовано майно організаторів та учасників злочинної групи на понад 50 млн євро. Серед нього квартири, будинок, офісні приміщення та елітні транспортні засоби. Деякі автівки - в єдиному екземплярі в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зараз українські правоохоронці, які продовжили розслідування німецьких колег, проводять слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, що також у грудні правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб, до якої причетні громадяни України та іноземці.

З 2017 по 2020 роки шахраї залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені вебресурси.