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Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського

Відповідне рішення може бути ухвалене виключно Конституційним судом України, повідомили у КСУ.

Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституційний суд України відреагував на підписання президентом Зеленським указу про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У КСУ зазначили, що незалежність судді Конституційного Суду України забезпечується, в тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення судді КСУ з посади у порядку, визначеному Конституцією України.

"Рішення про звільнення судді КСУ з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього", - зазначили у суді.

У КСУ також повідомили про призначення з цього приводу спеціального пленарного засідання Конституційного Суду.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Зокрема, повідомлялося, що розглядалася ситуація із головою КСУ Тупицьким.

21 грудня "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який знаходиться у розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Представник президента у КС Федір Веніславський зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.

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