Татарову знову не обрали запобіжний захід – прокурори відкликали клопотання про арешт

Прокурори Офісу генеральної прокуратури відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному в корупції та фальсифікації експертизи у справі екснардепа Микитася.

Татаров і його адвокати прийшли на засідання. Прокурор Андрій Грицан сказав, що сумнівається в обґрунтованості підозри, повідомляє Центр протидії корупції.

"Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Зараз ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтована", - заявив представник обвинувачення.

Прокурори також відзначили, що в них не було часу для вивчення матеріалів справи в повному обсязі після передачі справи від НАБУ до СБУ, пише "Інтерфакс-Україна".

Захист Татарова підтримав позицію прокурорів. Суддя пішов до нарадчої кімнати.

Оновлено. Суд задовольнив заяву прокурора про відкликання запобіжного заходу, рішення оскарженню не підлягає. Матеріали справи повернули прокурорам. Судове засідання завершене.

Нова група прокурорів у справі була обрана після відповідного рішення Печерського райсуду, який змінив підслідність. У НАБУ ж наполягають, що усі корупційні справи є у їхній винятковій підслідності.

Нагадаємо, що 14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до іншого відомства. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суддя зобов’язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Але ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Засідання перенесли.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

28 грудня під час засідання з обрання запобіжного заходу у ВАКС сторона захисту заявила, що розгляд справи є неможливим без участі прокурора і попросила перенести засідання.

Один з адвокатів зазначив, що просить перенести суд на 4 січня, оскільки у нього "є свої плани на Новий рік". Суддя погодився з клопотанням захисту, однак переніс засідання не на січень, а на 10:00 30 грудня.

Справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". Третій підозрюваний - заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.