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Микитась заплатив у бюджет 50 млн грн у справі про квартири НГУ і звинуватив у своїх проблемах Татарова

Екснардеп назвав Татарова "автором схем складених ним меморандумів, за якимми і "увели" Укрбуд".

Микитась заплатив у бюджет 50 млн грн у справі про квартири НГУ і звинуватив у своїх проблемах Татарова

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат України Максим Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

У цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн та в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Микитась заявив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".

За словами екснардепа, Татаров працював у компанії "Укрбуд" як юрист. Микитась розповів, що познайомився з Татаровим у 2011-2013 роках, коли той обіймав посаду заступника Головного слідчого управління МВС України.

"Під час одного з наїздів з обшуком на Укрбуд були "вилучені" $300 тис. Тоді при вирішенні питання про їх повернення і відбулося знайомство з Татаровим", - написав Микитась у фейсбуці.

За його словами, після втечі Януковича і звільнення Татарова з органів, до Укрбуду звернулися з проханням працевлаштувати його. "Сильний юрист для вирішення особливих питань", - нібито так представили Татарова Микитасю.

"В Укрбуді він працював під керівництвом директора Майбороди (Олег Майборода, кум Микитася і гендиректор Укрбуд Девелопмент, - ред.). Вирішував питання з різними державними органами. Паралельно підробляв наданням юридичних та інших послуг ексоточенню Януковича. Пам’ятаю (його, - ред.) з кількох робочих питань і ситуацій", - розповів Микитась.

"Рік тому під час кризи Укрбуду (2019 рік, - ред.) його роль як фахівця "зі схем" була суттєвою і дуже неоднозначною. Він разом із Майбородою активно відстоював варіант заходу "інвестора" саме в особі Федотенкова (ресторатор Дмитро Федотенков, один із нових співвласників Урбуду, - ред.). Хто там у них був головним ідеологом схем я точно не знаю", - розповів Микитась.

Екснардеп назвав Татарова "автором схем складених ним меморандумів, за якимми і "увели" Укрбуд".

"Це він займався юридичним оформленням документів по перереєстрації Укрбуду на підконтрольних Майбороді та Федотенкову підставних осіб. Татаров юридично так склав документи, що я відразу позбавлявся контролю над активами Укрбуду під "гарантії" грошей на добудову ЖК "на потім". Укрбуд Девелопмент переоформили на підставних осіб, але грошей на добудову "нові господарі" так і не завели, а зосередилися на розпродаж активів (тема умов і сум меморандумів і що ще важливіше вигодонабувачів у подальших sales актуальна і буде освітлена окремо)", - написав Микитась.

Нагадаємо, що 1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що в межах розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

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