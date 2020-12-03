​​Кличко номінував на секретаря Київради свого колишнього помічника, якого судили за підробку диплому

Мер Києва наголосив, що знає Володимира Бондаренка як "ефективну та компромісну" людину.

Мер Києва Віталій Кличко номінував на секретаря Київської міської ради свого колишнього соратника Володимира Бондаренка.

Про це Кличко заявив під час засідання Київради.

"Я дійсно запропонував Бондаренка Володимира Володимировича як людину компетентну, людину, яку знаю багато років, людину, яка ефективна, людину, яка компромісна. Переконаний, що ця людина зможе виконати свої обов'язки", - сказав мер.

Кличко наголосив, що зараз важливо обїєднатися. Він також зазначив, що депутати вже подали свої пропозиції щодо роботи в комісіях, і всі вони будуть розглянуті.

Секретаря Київради, який також буде заступником міського голови, обирають таємним голосуванням.

Нагадаємо, Володимир Бондаренко працював із Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді.

У червні 2017 року Кличко відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що у нього підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка. В архіві ЛНУ журналістів повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплом, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.

У жовтні 2017 року Шевченківський райсуд Києва звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності у цій справі у зв'язку із закінченням термінів давності.