Кличко вперше визнав, що рух Подільським мостом не встигнуть відкрити до кінця року

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дорожній рух Подільським мостом не встигнуть відкрити до кінця цього року, як планувалося.

Про це він заявив на брифінгу.

"Складна ситуація у нас з добудовою Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Жителі Русанівських садів, нехтуючи інтересами громади міста, вже рік блокують вантажні авто до будмайданчика. З ними неодноразово зустрічався і я, і представники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, і представники проєктних установ та підрядних організацій, що працюють на будівництві... Пояснювали, показували плани об'єкта", - сказав Кличко, додавши, що проєкт передбачає облаштування спеціальних заїздів і виїздів, з урахуванням збереження акваторії озера Райдужне.

Мер зазначив, що дорога, яку блокують протестувальники, є дорогою районного значення та "перебуває у комунальній власності, а не в приватній".

"Бо не може купка людей диктувати умови кількамільйонному місту!.. Цей міст - важлива магістраль і є об'єктом загальнодержавного значення. Цей об'єкт дуже важливий, і ми його добудуємо", - наголосив Кличко.

Він закликав мешканців Русанівських садів не зривати графік будівництва і повідомив, що будівельники звернулися з цього приводу до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Московський міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро. Істотні роботи на об'єкті були зупинені з 2011 року, коли впав плавучий кран "Захарій".

Восени 2011 заради мосту почали зносити дачі на Русанівських садах. Мешканцям цих будинків пообіцяли компенсації. Згодом міська влада кілька разів проводила тендер на будівництво нових дач для тих людей, які їх втратили через будівництво мосту.

У 2016 році мер Києва пообіцяв відкрити міст 2019 року. У 2017 році Київ обрав ТОВ "Еко-Буд-Трейд" генеральним підрядником добудови Подільсько-Воскресенського моста. У 2019 році Кличко заявив, що автомобільне транспортне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст у столиці планують відкрити через півтора-два роки.

У червні 2020 мешканці Русанівських садів почали перешкоджати будівництву через спорудження з'їздів авто з мосту на сади. Відбулися навіть сутички з поліцією. У КМДА заявили, що мешканці Русанівських садів заважають будувати міст і звернулися до правоохоронних органів.