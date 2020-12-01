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Київський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених БТР-80

Підприємство повідомило, що повністю виконало державне замовлення.

Київський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених БТР-80
БТР-80
Фото: "Укроборонпром"

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", завершило свої контрактні зобов’язання та передало державному замовнику партію з чотирьох відновлених БТР-80, які пройшли на підприємстві капітальний ремонт та часткову модернізацію.

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

"Наші фахівці провели капітальний ремонт машин з суттєвим відновленням корпусів, відновили роботу всіх агрегатів та вузлів, а також виконали часткову модернізацію. На бронетранспортерах, зокрема, встановлено нові сучасні засоби зв’язку, навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, нові колеса – все українського виробництва. Нехай справно служать нашим військовим", - повідомив директор КБТЗ Володимир Синявський.

Крім того, в рамках іншого договору фахівці здійснили ремонт за технічним станом бронетранспортера БТР-3ДА. Після успішного проходження випробувань бронетранспортер також було передано ЗСУ.

Нагадаємо, 14 серпня "Укроборонпром" виконав проблемний контракт на 45 бронетранспортерів БТР-4Е, який було зірвано у 2019 році і поновлено після втручання президента Володимира Зеленського.

У січні цього року "Укроборонпром" відзвітував про успішні випробування корпусів БТРів, в яких знайшли тріщини. 

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