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Голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром"

Нового голову ОДА на Херсонщині поки призначати не будуть.

Голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром"
Фото: Макс Требухов

Очільник Херсонської Областної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн "Укроборонпром".

Про це повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі.

За її інформацією, рішення прийнято остаточно. Ззараз оформляються документи, а ввечері Гусєва представлять колективу, наскільки це зараз можливо.

"У Херсонську область нового голову ОДА призначати поки не будуть, на господарстві - як в.о. - на кілька місяців залишиться один із заступників Гусєва", - додала Кошкіна.

Сам Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він - частина команди президента.

"Останні кілька днів в ЗМІ та соціальних мережах поширюється інформація про моє можливе переведення на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Вже наголошував багато розів про те, що я є частиною команди Президента України Володимира Зеленського, і саме він визначає моє місце роботи. Так, ми дійсно кілька разів обговорювали з главою держави питання реформування ОПК і посилення усього сектору національної безпеки та оборони, в тому числі, під час військових навчань у вересні цього року в Херсонській області. Я ж готовий відзвітувати за кожен день своєї роботи на посаді голови Херсонської ОДА, пишаюсь тими напрацюваннями і результатами, які вдалось досягнути нашій команді та дякую кожному за підтримку у розвитку рідної Херсонщини! Моя основна мета - бути корисним нашій державі та українському народу на будь-якій посаді, яку визначить президент України!", - написав Гусєв у фейсбуці.

Нагадаємо, у липні минулого року Зеленський поставив умову новому голові Херсонської ОДА Гусєву - до 20 грудня забезпечити повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", інакше - звільнення.

Гусєв є президентом громадської організації "Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини", до ради якого входить колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк. У 2015-2016 роках Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України. Він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Раніше Гусєв був 41-м номером у списку кандидатів "Слуги народу" у Верховну Раду.

У травні цього року новою командою концерну "Укроборонпром", Офісу президента та РНБО прем’єр-міністру Денису Шмигалю та урядовцям вперше було представлено проєкт перетворень держконцерну. У ньому йшлося про реорганізацію 50 підприємств і створення 6 груп компаній за галузевим принципом шляхом об’єднання 38 учасників концерну з "групи розвитку". 1 жовтня була представлена Комплексна стратегія трансформації та розвитку "Укроборонпрому" до 2030 року, яка передбачала розділення концерну вже на 7 галузевих холдингів.

У листопаді повідомлялося, що більше 60 підприємств "Укроборонпрому"  планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній

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