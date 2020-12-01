Рада відправила ветований Зеленським закон про електронні комунікації на доопрацювання в комітет

Верховна Рада України відправила ветований президентом України Володимиром Зеленським закон про електронні комунікації на доопрацювання в комітет.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

Документ з пропозиціями президента направили на доопрацювання у профільний комітет, за проголосували 298 нардепів.

"Мета законопроєкту: осучаснити правове регулювання сфери електронних комунікацій та радіочастотного спектру; цей закон замінить чинні закони "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України". Встановити нову нормативно-правову базу, що відповідатиме вимогам часу і стандартам, ухваленим у ЄС", - заявили у пресслужбі парламенту.

Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський повернув у Верховну Раду закон № 3014 "Про електронні комунікації" зі своїми пропозиціями.

Закон був ухвалений Верховною Радою 30 вересня. Його підтримали 260 народних депутатів.

13 жовтня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і направив на підпис президенту.

Закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами

Зокрема, законопроєкт передбачає: