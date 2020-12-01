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Рада відправила ветований Зеленським закон про електронні комунікації на доопрацювання в комітет

Це рішення підтримали 298 нардепів.

Рада відправила ветований Зеленським закон про електронні комунікації на доопрацювання в комітет
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України відправила ветований президентом України Володимиром Зеленським закон про електронні комунікації на доопрацювання в комітет.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

Документ з пропозиціями президента направили на доопрацювання у профільний комітет, за проголосували 298 нардепів.

"Мета законопроєкту: осучаснити правове регулювання сфери електронних комунікацій та радіочастотного спектру; цей закон замінить чинні закони "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України". Встановити нову нормативно-правову базу, що відповідатиме вимогам часу і стандартам, ухваленим у ЄС", - заявили у пресслужбі парламенту.

Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський повернув у Верховну Раду закон № 3014 "Про електронні комунікації" зі своїми пропозиціями.

Закон був ухвалений Верховною Радою 30 вересня. Його підтримали 260 народних депутатів.

13 жовтня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і направив на підпис президенту.

Закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами

Зокрема, законопроєкт передбачає: 

  • зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;
  • всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;
  • забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та покращенню якості послуг для всіх користувачів;
  • користувачі матимуть можливість обрати окремі електронної комунікаційної послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;
  • право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
  • зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов'язкова можливість відмови абонента від розсилки;
  • збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.
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