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Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС

Глава держави визначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС.

Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський погодив пропозицію щодо призначення на вакантну посаду керівника Державного управління справами і доручив провести співбесіди з кандидатами.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

"Погодитися з пропозицією  керівника Секретаріату роботи з персоналом та організаційного  забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами А.Сускова щодо необхідності призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами шляхом укладення в установленому порядку контракту про проходження державної служби", - йдеться в документі.

Також президент визначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС.

Нагадаємо, у червні Зеленський призначив Лисого т.в.о. голови Держуправління справами. Ексголова Держуправління справами, кавеенник Сергій Борзов був призначений головою Вінницької облдержадміністрації замість Владислава Скальського.

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