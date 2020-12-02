Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС

Глава держави визначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС.

Президент України Володимир Зеленський погодив пропозицію щодо призначення на вакантну посаду керівника Державного управління справами і доручив провести співбесіди з кандидатами.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

"Погодитися з пропозицією керівника Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами А.Сускова щодо необхідності призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами шляхом укладення в установленому порядку контракту про проходження державної служби", - йдеться в документі.

Також президент визначив керівника Апарату Офісу президента Олексія Дніпрова Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду керівника ДУС.

Нагадаємо, у червні Зеленський призначив Лисого т.в.о. голови Держуправління справами. Ексголова Держуправління справами, кавеенник Сергій Борзов був призначений головою Вінницької облдержадміністрації замість Владислава Скальського.