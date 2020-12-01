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Рада направила на повторне друге читання законопроєкт про "інвестиційних нянь"

За це рішення проголосували 245 нардепів.

Рада направила на повторне друге читання законопроєкт про "інвестиційних нянь"
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Це рішення ухвалили на засіданні парламенту.

Рішення підтримали 245 нардепів.

У профільному комітеті заявили, що враховуючи, що поставлені на підтвердження правки не були підтримані, це розбалансувало закон повністю. Документ не працюватиме, якщо його ухвалять у цьому вигляді. Законопроєкт направили на повторне друге читання.

Під час обговорення нардепи наголошували на тому, що іноземні інвестори завдяки проєкту закону отримують набагато ліпші умови, ніж вітчизняні. 

"Законопроєкт розроблено з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 1 липня Офіс президента представив законопроєкт про "інвестиційних нянь".

У проєкті закону до першого читання йшлося про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

Крім того, ці інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій із різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

13 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками провідних бізнес-асоціацій країни й закликав брати участь в урядових програмах для великих інвесторів.

Президент запевнив, що він особисто і його команда "готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", та нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" й податкові канікули

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