Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому компромісний законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОП.

За відповідний проєкт закону №4439-д в цілому проголосували 319 нардепів.

Законопроєкт не є тим, що задовольнить повністю мітингарів, розповів заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк. Законопроєкт включає пропозиції з президентського документу. Железняк розповів, що документ пропонує:

відтермінувати введення касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОП з неризикових груп

скасувати кешбек

всі ліміти прив'язати до мінімальної зарплати

змінити перелік ризикових груп (виключити онлайн-торгівлі, текстиль, ресторани та готелі, секондхенд, туроператорів, дистанційні послуги).

скасувати чотири штрафи, зокрема, за невідповідність готівки в касі.

За словами нардепа Богдана Кицака, введення касових апаратів не відтерміновують для продажів ювелірних виробів, електроніки, медпрепаратів і обладнання.

У допрацьованому проєкті закону з усіма правками, який є у розпорядженні LB.ua, до "спрощенців" віднесли три категорі. До першої групи ФОП відносять тих, хто не використовують працю найманих осіб, здійснюють винятково роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

До другої - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Третя група - фізичні особи – підприємці які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою. Ризиковими є мережі електроніки, аптеки, продажи у інтернеті, автозапчастини та ювелірні вироби.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Президент Володимир Зеленський пропонував у своєму законопроєкті визначати граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування. Відтермінування у його пропозиціях стосувалося тільки 2-4 груп ФОП.

На засіданні 1 грудня відбулося засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. О 12 годині профільний комітет зібрався для розробки додаткового законопроєкту щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОП.