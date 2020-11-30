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Офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки

На 1 грудня НБУ встановив курс євро на рівні 34,14 гривень.

Офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки
Фото: Depositphotos/kaprikM

Національний банк України послабив офіційний курс гривні до долара та євро. На 1 грудня НБУ встановив курс євро на рівні 34,14 гривень за євро, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс долара зріс на 3 копійки і становить на 1 грудня 28,49 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривень за євро.

Як повідомляли, до бюджету на 2021 рік закладено курс 29,1 грн за долар.

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