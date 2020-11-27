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В Офісі президента спрогнозували падіння економіки України через COVID-19

Очікується, що падіння економічного розвитку буде "не таким поганим". 

В Офісі президента спрогнозували падіння економіки України через COVID-19
Юлия Ковалив
Фото: facebook/Юлия Ковалив

Падіння економіки України у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусу буде не таким жорстким, як прогнозувалося раніше - не більше 5% у порівнянні з попереднім прогнозом у 7%.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента України Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що спочатку очікувався ріст економіки на рівні 4%, але після початку пандемію його скорегували до падіння на 7%.

"Ми ж за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, тому що ми пам'ятаємо, коли 2 або 3% зростання це було для нас суттєве досягнення як для країни", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів і Міжнародний валютний фонд домовилися про зменшення дефіциту державного бюджету на 2021 рік до 5,3%. На перше читання депутатам пропонувався дефіцит у розмірі 6%.

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