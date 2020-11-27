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ВООЗ вимагає від Росії надати клінічні дані про вакцину Sputnik V

Раніше в цьому місяці представник міністерства охорони здоров'я Росії заявив, що ефективність російської вакцини Sputnik V перевищує 90%

ВООЗ вимагає від Росії надати клінічні дані про вакцину Sputnik V
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я має ознайомитися з клінічними даними та інформацією про відповідність виробництва стандартам для того, щоб мати можливість оцінити російську вакцину проти коронавірусу Sputnik V.

Про це в п'ятницю заявив заступник генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао, передає Reuters.

Раніше в цьому місяці представник міністерства охорони здоров'я Росії заявив, що ефективність російської вакцини Sputnik V перевищує 90%. При цьому він послався на результати вакцинації населення, а не на дані клінічних випробувань.

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

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