Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Зеленського планують до 20 грудня забезпечити киснем 80% ліжок

"Зараз цей показник - практично 50%. І ми його збільшуємо".

У Зеленського планують до 20 грудня забезпечити киснем 80% ліжок
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням для боротьби з COVID-19, у медичних закладах України щотижня збільшується на три тисячі. До 20 грудня забезпечити киснем планують на 80% ліжок.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує пресслужба глави держави.

"У нас є завдання - думаю, ми його виконаємо - до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник - практично 50%. І ми його збільшуємо", - заявив він.

Кирило Тимошенко зазначив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжкомісць.

"Збільшуємо ліжкомісця – зменшується відсоток (ліжок. – Ред.) із киснем. Тому що це одночасний процес", – пояснив він.

Водночас Кирило Тимошенко наголосив, що проблема із закупівлею кисневого обладнання існує і в інших країнах. Так, нині про більшість поставок можна домовитися лише на лютий-березень 2021 року.

За даними глави МОЗ Максима Степанова, станом на 23 листопада заповненість ліжок для хворих на ковід становила 52%.

У НСЗУ повідомили, що кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні зросла майже на 80%,.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також