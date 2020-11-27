У Зеленського планують до 20 грудня забезпечити киснем 80% ліжок

"Зараз цей показник - практично 50%. І ми його збільшуємо".

Кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням для боротьби з COVID-19, у медичних закладах України щотижня збільшується на три тисячі. До 20 грудня забезпечити киснем планують на 80% ліжок.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує пресслужба глави держави.

"У нас є завдання - думаю, ми його виконаємо - до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник - практично 50%. І ми його збільшуємо", - заявив він.

Кирило Тимошенко зазначив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжкомісць.

"Збільшуємо ліжкомісця – зменшується відсоток (ліжок. – Ред.) із киснем. Тому що це одночасний процес", – пояснив він.

Водночас Кирило Тимошенко наголосив, що проблема із закупівлею кисневого обладнання існує і в інших країнах. Так, нині про більшість поставок можна домовитися лише на лютий-березень 2021 року.

За даними глави МОЗ Максима Степанова, станом на 23 листопада заповненість ліжок для хворих на ковід становила 52%.

У НСЗУ повідомили, що кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні зросла майже на 80%,.