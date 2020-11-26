Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні.

Про це він сказав у четвер в ефірі "Україна 24".

"Моя особиста точка зору - потрібно вводити локдаун якомога швидше на 3-4 тижні. Не потрібно ховатися за політичними лозунгами чи зручними формулюваннями, тому що мова йде про дуже системні, великі ризики для здоров'я наших людей. Щойно ми будемо готові - я сподіваюся, це буде найближчими днями - сформулювати в деталях і реальних механізмах ту програму компенсації, яку озвучив президент, потрібно негайно ввести локдаун, перервати ланцюг передачі інфекції та постаратися зберегти здоров'я наших українців і уникнути ситуації, коли в нас понад 200 смертей щодня", - сказав міністр.

Аваков додав, що вважає поточний рівень заповненості лікарень "межею катастрофи".

"Коли, не дай Боже, медична система завалиться, буде пізно реагувати. Тому реагувати потрібно саме зараз. Так, усім тяжко. Державі неймовірно важко, бюджет у катастрофічному стані. Але й ризики такі, що потрібно приймати якесь рішення", - сказав міністр.

На його думку, якщо ввести локдаун саме зараз, то Новий рік можна буде зустрічати в хорошому настрої.

Нагадаємо, що в МОЗ заявили, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Уже набула чинності постанова парламенту, відповідно до якої уряд має інформувати про посилення карантину щонайменше за сім днів. Нині до кінця листопада діє карантин вихідного дня.