У МінТОТ анонсували безкоштовне тестування на COVID-19 у сервісних центрах на КПВВ

Заступниця міністра сподівається, що така послуга почне працювати до кінця року.

Україна планує проводити безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19 безпосередньо в медичних пунктах сервісних центрів на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

"Якщо говорити про послуги, які надаються та будуть надаватися у медичному пункті сервісного центру, планується там проводити безкоштовне тестування на COVID-19", - сказала Голованчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що один сервісний центр уже працює в Щасті Луганської області. У грудні аналогічний центр буде відкрито на КПВВ у Новотроїцькому Донецької області, а також модернізований у с. Чонгар Генічеського району Херсонської області біля адмінмежі з Автономною Республікою Крим.

"Наступного року багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ", - сказала Голованчук.

За її словами, ця процедура відбуватиметься згідно з алгоритмом дій, який буде напрацьовано за послугами, що надаються на "первинці" в медичному кабінеті такого сервісного хаба.

"Здійснюватиметься тестування на в'їзді (на підконтрольну українському уряду територію - ред.), якщо триватимуть карантинні обмеження. Поки що не скажу, це буде для всіх чи лише для тих, хто матиме відповідні симптоми, але це точно буде", - наголосила заступник міністра.

Голованчук сподівається, що така послуга почне працювати до кінця року.

"Принаймні, кошти на це шукали, і з боку Міністерства охорони здоров'я алгоритм розроблено. Це дуже важливий момент, тому що наразі громадяни, які заїжджають з окупованої території, роблять тести власним коштом і чекають, коли надійдуть результати. Такий підхід не зовсім гуманний до наших громадян, враховуючи, що все це - територія України", - додала вона.

Як повідомляли, 19 листопада Контактна група по Донбасу узгодила технічні деталі щодо розблокування КПВВ "Золоте" та "Щастя".