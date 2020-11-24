Ляшко заявляє, що українські лабораторії недозавантажені

Ляшко закликав звертатись на гарячу лінію у разі відмови від проведення тестування.

Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати на коронавірус усіх, кого направляють лікарі.

Про це повідомив у Facebook головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Тестування методом ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19! Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати усіх, кого направляють лікарі", - написав Ляшко.

Він також закликав вимагати ПЛР-тестування.

"У разі відмови в проведенні тестування, звертайтесь на гарячу лінію: 0 800 60 20 19 для фіксації та подальшого реагування на такі випадки!", - додав Ляшко.

Нагадаємо, вчора Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася. На нараді з президентом констатували, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.