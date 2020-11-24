У світі від коронавірусу одужали понад 41 млн людей

Станом на ранок 24 листопада у світі зафіксували 59 515 380 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

Усього за час пандемії одужали 41 157 160 людей, померли 1 402 032.

Найбільша кількість підтверджених заражень – у США (12 777 174), в Індії (9 177 840) та Бразилії (6 088 004).

Україна перебуває на 17 позиції серед держав світу.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли 188 людей, одужали 8298.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася. На нараді з президентом констатували, що українці в цілому почали відповідальніше ставитися до заходів карантину.