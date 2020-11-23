У Києві за минулу добу госпіталізували 112 пацієнтів з ковідом – це найвищий показник за час епідемії

У Києві за 22 листопада госпіталізували найбільшу за весь час кількість пацієнтів з коронавірусом - 112.
За неділю виявили 1212 нових інфікованих, 20 осіб померли, одужали дві людини. Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, йдеться на сторінці КМДА в Telegram.
"У стаціонарах лікуються 2069 хворих на коронавірус. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людей", - додав Кличко.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283 і в Дарницькому районі – 215 випадків. Загальна кількість захворілих у Києві - 60218, одужали 29 744 людини. Зафіксовано 1143 летальні випадки.
Кличко додав, що станом на 23 листопада через коронавірус у Києві на карантин закриті 8 шкіл і 4 дитсадки.
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що заповненість ліжок для хворих на коронавірус у лікарнях загалом по Україні становить 52%. Усього для них відведено 53 445 ліжкомісць.
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Водночас станом на початок листопада тільки 20 000 ліжок були забезпечені киснем, якого часто потребують хворі на ковід у середньому і важкому станах.