У Києві за минулу добу госпіталізували 112 пацієнтів з ковідом – це найвищий показник за час епідемії

Усього за неділю виявили 1212 нових захворілих, 20 осіб померли. Одужали дві людини.

У Києві за 22 листопада госпіталізували найбільшу за весь час кількість пацієнтів з коронавірусом - 112.

За неділю виявили 1212 нових інфікованих, 20 осіб померли, одужали дві людини. Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, йдеться на сторінці КМДА в Telegram.

"У стаціонарах лікуються 2069 хворих на коронавірус. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людей", - додав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283 і в Дарницькому районі – 215 випадків. Загальна кількість захворілих у Києві - 60218, одужали 29 744 людини. Зафіксовано 1143 летальні випадки.

Кличко додав, що станом на 23 листопада через коронавірус у Києві на карантин закриті 8 шкіл і 4 дитсадки.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що заповненість ліжок для хворих на коронавірус у лікарнях загалом по Україні становить 52%. Усього для них відведено 53 445 ліжкомісць.

Водночас станом на початок листопада тільки 20 000 ліжок були забезпечені киснем, якого часто потребують хворі на ковід у середньому і важкому станах.