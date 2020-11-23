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Україна планує взяти у Світового банку 300 млн доларів на "надзвичайні грошові трансферти"

Кабмін схвалив проєкт розпорядження на позачерговому засіданні 23 листопада.

Україна планує взяти у Світового банку 300 млн доларів на "надзвичайні грошові трансферти"

На позачерговому засіданні 23 листопада Кабмін схвалив проєкт розпорядження Президента України "Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародними банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між Україною та Міжнародними банком реконструкції та розвитку", а також проєкт відповідного розпорядження уряду.

Про це повідомляє представник представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

Проєктом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" та залучити 300 млн. $ для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти задля покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Для цього планується запровадження надзвичайних грошових трансфертів:

  • для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;
  • підтримки бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

Нагадаємо, голова правління альянсу GAVI закликала лідерів країн G20 зібрати $5 мільярдів на вакцину для бідних країн.

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