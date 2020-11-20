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"Укравтодор" скасував тендери на придбання елітних авто

Глава "Укравтодору" ініціював перевірку. 

"Укравтодор" скасував тендери на придбання елітних авто
Фото: toyota.ua

"Укравтодор" не підтримує закупівлі службових автомобілів преміумкласу.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков ініціював додаткові перевірки аналогічних закупівель.

Тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i та Служби автомобільних доріг у Сумській області на легковий автомобіль кросовер Volkswagen Touareg - скасовано.

"Необґрунтовані витрати державних коштів недопустимі. Я наполягаю на тому, щоб для службових цілей обиралися недорогі авто базової комплектації. Надалі будемо контролювати це питання і за допомогою формальних механізмів – у регіони вже надіслано відповідне окреме доручення. Дякую громадськості та журналістам за уважність", - заявив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що служба автодоріг Дніпропетровщини за результатами тендеру в листопаді замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,67 млн грн. Єдиним конкурентом переможця на торгах була хмельницька компанія ТОВ «Грант Мотор», пропозиція якої була всього на 2952 гривні дорожчою. Окрім того, 12 листопада обласна служба "Укравтодору" Дніпропетровщини оголосила тендер на придбання Toyota Land Cruiser Prado. 

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