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Директора київського комунального підприємства звільнили за "Ленд Крузер"

Тендер уже скасували.

Директора київського комунального підприємства звільнили за "Ленд Крузер"
Ілюстративне фото
Фото: toyota-ua.com

Керівника комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" повідомили про звільнення. Тендер на придбання підприємством дорого авто вже скасували.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Як стало відомо, 17 листопада КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" оголосила відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land CRUISER. Рішення про закупівлю нового дороговартісного автомобіля керівництво підприємства ухвалило самостійно. В порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно якого всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА", - написав Кличко у фейсбуці.

З’ясувалося, що керівник КП не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика "ні заступника голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспорту галузь, ні Департамент транспортної інфраструктури, ні Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА".

Згідно з умовами тендеру, КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосила про закупівлю нового позашляховика Toyota Land Cruiser Prado в одній із найдорожчих комплектацій Prestige+.

Підприємство було готове заплатити за автомобіль майже 1,5 млн гривень. Ця сума приблизно відповідає вартості Land Cruiser Prado Prestige+ на сайті офіційного дилера Toyota - 1,47 млн гривень.

Аукціон мали провести 4 грудня.

Раніше повідомляли, що служба "Укравтодору" на Дніпропетровщині придбала джип зі скляним дахом за 1,7 млн грн.

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