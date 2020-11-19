Сезон 2020 року – вибір сукні та рекомендації дизайнерів

Купівля чергового доповнення до гардеробу викликає певні проблеми і складності. Модницям і любителькам красиво виглядати складно визначитися з оптимальним сукнею, тому доводиться задовольнятися рекомендаціями дизайнерів і виробників. На щастя вибір немалий, тому потрібно визначитися з власними потребами, щоб покупка стала успішною.

Більшість елементів прийшли з минулих років, тому осінь 2020 року особливо нічим не здивує. Хоча є кілька сміливих рішень, що сприяє не тільки поліпшенню образу, але і створення комфорту. Ознайомитися з більш точними характеристиками трендів можна в статті, де є опис великої кількості елементів. Це дозволить комбінувати речі і в результаті створювати ідеальний образ.

Модні принти

Плаття до сих пір доповнюються незвичайними принтами, щоб якось урізноманітнити загальну композицію. Головне не який саме принт вибрати, а як правильно їх поєднувати:

1. Смужки . Абсолютно будь-які види смужок підійдуть для більшості образів. Вертикальні смужки, горизонтальні, соло і навіть геометричні фігури стануть прекрасним доповненням для суконь осені 2020 року.

2. Леопард . Трохи дивно, але леопард досі в моді, а деякі готові прирівняти цей принт до класики. Бажано в тандемі використовувати звичайний одяг або що-небудь в пастельних тонах.

3. Клітка . Чорно-біле картате плаття знову повернулося на подіум. Об'ємні рукави і асиметричний крій стануть прекрасним елементом для формування цього стилю.

4. Горох . Чим більше частки, тим краще. Косухи і грубі черевики чудово підійдуть для таких різновидів суконь.

5. Джунглі . Квіткові композиції не стануть зайвими в черговому образі жінки. Тропічний принт прекрасно розбавить наряд з босоніжками, але потрібно пам'ятати про осінню погоду.

6. Абстракція . Різні градієнти і плями рідко використовуються в образах, але мають право на життя. Спокійні інтерпретації нерідко стануть центральним доповненням до плаття.

Якісно підібрана сукня допоможе зробити образ не тільки оригінальним, але і функціональним. Бажано тримати в гардеробі кілька видів суконь під різні завдання.

Яке плаття купити в 2020 році?

Глобальне потепління не стосується окремих регіонів світу, тому потрібно подумати про захист від холоду і вологої погоди. Дизайнери враховували нестабільність погодних умов, тому підготували різноманітні сукні під осінні умови.

Незвичайні вирізи . Досить непогані варіанти суконь, які давно стали актуальними і класичними в стандартному розумінні цього слова. Така покупка стане відмінним доповненням до поточного гардеробу, щоб його урізноманітнити і отримати нові можливості для виходу в світ.

Мереживо . Але не стандартне біле, а чорне. Їм надихаються дизайнери численних брендів, щоб доповнити чергову сукню і зробити її дійсно унікальною.

Плаття-кейп . Даний крій має багато особливостей і переваг, що і робить його одним з найприємніших і доступних. Лаконічні моделі з атласу і мережива стануть прекрасним доповненням до вечірнього образу.

Білий комір . Рідкісне явище, але такі сукні поступово повертаються в моду. Подібна деталь помітно освіжає образ.

Богемна історія . Найчастіше такий стиль супроводжується літнім відпочинком та фестивалями, але восени цей образ стане хорошим джерелом настрою і веселощів.

Довжина сукні – особливий критерій вибору

Фасон, колір і довжина суконь дозволить скорегувати фігуру і сформувати оптимальний образ. Рекомендується користуватися кількома порадами, щоб підсумковий вибір сукні був раціональним і правильним:

1. Довге плаття візуально робить силует жінки довше. Вечірні сукні до підлоги будуть ідеально виглядати.

2. Красиві ноги допоможуть носити дуже короткі сукні і акцентувати увагу на перевагах фігури.

3. Середня довжина сукні дозволить приховати недоліки ніг.

4. Занадто довгі сукні можна носити дівчатам невисокого зросту.

5. Високі дівчата можуть вибирати будь-яку довжину, але не рекомендується використовувати занадто коротке міні.

Під кожну подію має бути конкретне плаття, щоб відповідати конкретним запитам і параметрам. Головний принцип – одяг повинен підходити під кожен випадок, інакше він не буде виконувати свою функцію.