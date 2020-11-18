Правоохоронці викрили їх під час одержання частини суми у розмірі 250 тис. доларів США.

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Правоохоронці затримали двох мешканців Києва, які намагалися заволодіти 500 тис. доларів США підприємців. Шахраї обіцяли вирішити проблеми компанії через нібито знайомих у керівництві Офісу Генпрокурора.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, вони пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та притягненні винних до відповідальності. При цьому запевнили представника про нібито особисті зв’язки з керівництвом Офісу Генерального прокурора, що не відповідало дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали їх під час одержання частини суми - 250 тис доларів США.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, в діях зловмисників вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство. Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Фото: https://www.gp.gov.ua/

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