Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безпеки України блокувала протиправний механізм постачання "Укрзалізниці" неякісних запчастин російського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що деталі ввозились через тимчасово окуповані території. Отримувачем виступала регіональна філія перевізника "Львівська залізниця".

"Оперативники спецслужби встановили, що оборудка діяла протягом 2019-2020 років. Її організатори ‒ комерсанти, за сприяння посадовців регіональної філії. Зловмисники налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що дії зловмисників не тільки спричинили матеріальну шкоду державній компанії, але й "створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій" на залізниці.

"Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих “ДНР” та “ЛНР”. Крім того, незаконні схеми гальмують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств, які виготовляють або планують виготовлення даної продукції, створюючи при цьому додаткові робочі місця", - говориться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу та провели обшуки в офісах посадовців "Укрзалізниці" та приватних компаній. Триває досудове розслідування.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Нагадаємо, 3 листопада у Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.