НАБУ завершило розслідування щодо шести фігурантів справи "короля контрабанди" Альперіна

Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо схеми зі зменшення мита на імпортовані товари, організатором якої вважають одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою шістьох осіб, ймовірних учасників одного з епізодів корупції на митниці, через яку державі завдано 63,8 млн грн збитків. Підозрюваним 16 листопада 2020 року відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розслідування завершене стосовно:

особи, яку слідство вважає керівником злочинної організації (Вадим Альперін, - ред.);

в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України (Сергій Тупальський);

ексдиректора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України;

3 фізичних осіб - представників комерційних компаній.

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 11 особам. Матеріали стосовно п’ятьох із них виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

"Епізод, у якому завершено розслідування, - один із низки злочинів на митниці, які досліджує НАБУ. Загалом йдеться про зловживання, збиток від яких може сягати близько 500 млн грн", - зазначають у НАБУ.

Нагадаємо, що правоохоронні органи з жовтня 2017 року розслідували факти зловживання посадовими особами митниць Державної фіскальної служби, які допомагали групі компаній Альперіна розмитнювати товари за заниженою ціною. У листопаді 2017 року Альперіну пред'явили підозру в даванні хабара на суму 800 тисяч доларів за передавання справи на розслідування в інший правоохоронний орган. Його затримали за це і пізніше відправили під суд, але потім йому вдалося втекти.

26 листопада минулого року президент Володимир Зеленський оголосив нагороду за інформацію про місцеперебування Альперіна і назвав його "королем контрабанди". Наступного дня, коли Альперін прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його затримали. 28 листопада бізнесмену повідомили про підозру у створенні корупційної схеми на митниці.

САП спочатку клопотала про арешт Альперіна із заставою 288 млн гривень, але ВАКС взяв його під варту і призначив заставу 70 млн гривень. 27 грудня ВАКС заарештував майно Альперіна.

У січні 2020 року Альперіну дозволили зняти електронний браслет через закінчення термінів дії постанови слідчого судді, але пізніше поліція знову одягла електронний браслет на бізнесмена.

САП ініціювала розслідування щодо поліцейських, які зняли з підозрюваного браслет, і хотіла стягнути з Альперіна 70 млн гривень застави. Суддя ВАКС відмовився стягнути заставу.

2 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала перегляд апеляції щодо запобіжного заходу бізнесмена Вадима Альперіна у зв'язку з тим, що прокурор міг контактувати зі співробітником НАБУ, у якого виявили коронавірус.

21 квітня за Альперіна внесли заставу і він вийшов із СІЗО. 21 травня суд зняв з нього всі зобов'язання.