Семочко виграв суд проти Bihus.info, відмовившись від родини з російським громадянством

Суд за одне засідання задовольнив позов колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до журналістів і зобов’язав їх спростувати інформацію про російське громадянство і численне майно родичів ексрозвідника.

Як повідомляє Bihus.Info, Семочко просто заявив, що не вважає своїх російських родичів родичами.

Зокрема, мова йде про його дружину, пасинка, падчерку, зятя та інших. У всіх є російські паспорти, видані на території окупованого Криму. Окрім того, "не родичі" розвідника володіють низкою об’єктів нерухомості в Козині, що під Києвом.

"Справу розглядали близько року: в суді допитували свідків, робили огляд державних реєстрів, зокрема прямо на суді журналісти продемонстрували, як перевірити наявність паспортів у родичів Семочка в офіційному реєстрі РФ. Однак влітку суддя звільнився і справу передали іншому – Юрію Мазуру. Той замість слухати справу спочатку – за одне засідання прийняв рішення задовольнити вимоги Семочка: визнав недостовірною та зобов’язав спростувати низку цитат із сюжету та окремого ефіру після нього", - пише видання.

Докази, які стосуються громадянства і майна пасинка, падчерки і зятя Семочка суд не спростував, а просто не прийняв як докази. Бо Семочко заявив, що класифікує людей як родичів тільки в юридичному значенні Сімейного кодексу, тому визнає родиною тільки дружину і сина, а решту – ні.

"При цьому, також виходить, що “за компанію” суд спростував інформацію і про дружину – хоча її Семочко членом родини визнав, а дані щодо її майна та паспорта підтверджуються українськими та російськими реєстрами відповідно", - зазначають журналісти.

Суддя Мазур проголосив рішення 10 вересня, однак повний текст рішення тривалий час не надавав і не публікував. Авторка сюжету Леся Іванова отримала повний текст від суду лише 16 жовтня, після чого у відведені законом терміни (30 днів) було подано апеляцію. Однак виявилося, що на той момент суддя Мазур вже видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду – спростувати і виплатити Семочку судові витрати.

На основі листа суду приватний виконавець, також не чекаючи апеляції, арештував рахунки – 24 каналу, ведучому програми Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій.

Нагадаємо, у жовтні 2018-го СБУ почала розслідування стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка у справі про держзраду. Підставами для порушення справи стала заява голови правління громадської організації "ТОМ 14" від 4 жовтня про те, що журналіст встановив факти, які можуть свідчити про зв'язок Семочка з іноземною державою-агресором - Російською Федерацією, яка може фінансувати зазначену посадову особу з метою отримання інформації від нього.