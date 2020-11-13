В Україні засудили 33,6 тисячі корупціонерів, - НАЗК

Зараз у Реєстр внесено понад 33,6 тисячі осіб: з них майже 21 тисяча притягнута до адміністративної відповідальності, ще 12 тисяч — до кримінальної.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, за цей злочин притягнули до відповідальності понад 33,6 тисячі осіб.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Зараз у Реєстр внесено понад 33,6 тисячі осіб: з них майже 21 тисяча притягнута до адміністративної відповідальності, ще 12 тисяч — до кримінальної", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що протягом 2020 року серед осіб, яких було внесено до реєстру корупціонерів

Геннадій Бобов, народний депутат України VIII скликання, за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання декларації

Володимир Шумілін, заступник міністра культури, молоді та спорту України, за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;

Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, за зловживання владою або службовим становищем;

Олександр Матюшенко, прокурор прокуратури Черкаської області, за вимогу хабаря.

"Потрапити в цей реєстр для людини — загроза для її репутації. Крім того, за законом “Про державну службу” прізвище особи в реєстрі означає, що вона не може вступити на державні посади протягом трьох років з дня набрання законної сили відповідного рішення суду. Ті, хто потрапив у реєстр, не зможуть працювати в поліції та прокуратурі.Якщо в Реєстр корупціонерів внесено юридичну особу, такій особі відмовляють у процедурі закупівлі та відхиляють тендерну пропозицію", - зауважили в НАЗК.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення - це портал, де є інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр із лютого 2019 року, раніше цим займалося Міністерство юстиції України. Дані вносяться до реєстру на підставі рішень судів, які надходять до НАЗК, або на підставі наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці жовтня У НАЗК заявили, що антикорупційна система залишається "на паузі". Доступ до Єдиного держреєстру декларацій про доходи відкрили, але антикорупційні механізми заблоковані.

НАЗК відкрило Єдиний реєстр електронних декларацій вночі 30 жовтня на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 29.10.2020 №1363-р.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня було фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

29 жовтня президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Глава держави також зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.