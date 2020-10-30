У НАЗК заявили, що антикорупційна система залишається "на паузі"

Доступ до Єдиного держреєстру декларацій про доходи відкрили, але антикорупційні

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи, однак механізми антикорупційної відповідальності та підзвітності влади залишаються заблоковані.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Антикорупційна система на паузі. Сьогодні завдяки ініціативі Президента та уряду було тимчасово відновлено доступ до Реєстру декларацій та розблоковано проведення спецпервірок. Однак наслідки шкоди, завдані антикорупційній системі, залишаються неймовірними", - зазначили в НАЗК.

Так, через рішення КСУ:

Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.

Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів знаходиться під загрозою.

Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо).

НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.

"Більше того, фактично було дозволено безкарно «брехати» в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тис. грн", - зазначають в Антикорупційному агентстві.

Про інші заблоковані механізми підзвітності влади в НАЗК пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, НАЗК відкрило Єдиний реєстр електронних декларацій вночі 30 жовтня на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 29.10.2020 №1363-р.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня було фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

29 жовтня президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Голова держави також зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.