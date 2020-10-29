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Зеленський ветував закон про електронні комунікації

Президент повернув документ у Раду.

Зеленський ветував закон про електронні комунікації
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський повернув у Верховну Раду закон № 3014 "Про електронні комунікації" зі своїми пропозиціями.

Закон був ухвалений Верховною Радою 30 вересня. Його підтримали 260 народних депутатів.

13 жовтня його підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і направив на підпис президенту.

Закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами

Зокрема, законопроєкт передбачає: 

  • зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;
  • всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;
  • забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та покращенню якості послуг для всіх користувачів;
  • користувачі матимуть можливість обрати окремі електронної комунікаційної послуги (не в складі пакета послуг) за технічної можливості;
  • право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
  • зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов'язкова можливість відмови абонента від розсилки;
  • збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.

Нагадаємо, у серпні 2019 Україна підтвердила бажання приєднатися до Єдиного цифрового ринку ЄС.

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