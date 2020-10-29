Тимошенко запропонувала прийняти новий законопроєкт про електронне декларування

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала припинити істерику та цькування КСУ з приводу відміни е-декларування та зосередитися на розв’язанні проблеми. Про це вона написала у фейсбуці.

««Батьківщина» завжди послідовно відстоювала європейські принципи та антикорупційні норми, підтримуючи своїми голосами всі відповідні закони, в тому числі щодо електронного декларування. І зараз ми за його негайне відновлення, але конституційним шляхом. Ми пропонуємо всім лідерам фракцій невідкладно розглянути законопроєкт, підготовлений нашою командою, який розблокує роботу антикорупційних органів і при цьому не суперечитиме Конституції, як той, що ухвалювався нашвидкуруч і зараз визнаний неконституційним», - зазначила Тимошенко.

Вона закликала представників фракцій зібратися на консультації, щоб у вівторок в режимі ad hoc проголосувати запропонований нею законопроєкт.

» Європейськість і відданість демократичним стандартам – це коли свою декларацію оприлюднюєш не тільки тому, що цього жорстко вимагає закон. А в першу чергу тому, що поважаєш своїх виборців і співгромадян! Зараз я публічно оприлюднюю свою декларацію і закликаю всіх відповідальних політиків і держслужбовців зробити так само!», - відзначила Тимошенко, оприлюднивши власну декларацію у фейсбуці.