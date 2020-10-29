Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
ГоловнаПолітика

Тимошенко запропонувала прийняти новий законопроєкт про електронне декларування

Нардеп звернулася до представників фракцій.

Тимошенко запропонувала прийняти новий законопроєкт про електронне декларування
Юлия Тимошенко
Фото: скриншот

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала припинити істерику та цькування КСУ з приводу відміни е-декларування та зосередитися на розв’язанні проблеми. Про це вона написала у фейсбуці.

««Батьківщина» завжди послідовно відстоювала європейські принципи та антикорупційні норми, підтримуючи своїми голосами всі відповідні закони, в тому числі щодо електронного декларування. І зараз ми за його негайне відновлення, але конституційним шляхом. Ми пропонуємо всім лідерам фракцій невідкладно розглянути законопроєкт, підготовлений нашою командою, який розблокує роботу антикорупційних органів і при цьому не суперечитиме Конституції, як той, що ухвалювався нашвидкуруч і зараз визнаний неконституційним», - зазначила Тимошенко.

Вона закликала представників фракцій зібратися на консультації, щоб у вівторок в режимі ad hoc проголосувати запропонований нею законопроєкт.

» Європейськість і відданість демократичним стандартам – це коли свою декларацію оприлюднюєш не тільки тому, що цього жорстко вимагає закон. А в першу чергу тому, що поважаєш своїх виборців і співгромадян! Зараз я публічно оприлюднюю свою декларацію і закликаю всіх відповідальних політиків і держслужбовців зробити так само!», - відзначила Тимошенко, оприлюднивши власну декларацію у фейсбуці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також