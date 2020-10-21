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КБ "Південне" необхідно забезпечити державним замовленням, - Тимошенко

На її думку, це дозволить підприємству відчувати себе впевнено і досягати нових результатів

КБ "Південне" необхідно забезпечити державним замовленням, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Політична партія «Батьківщина» наполягатиме, щоб у бюджеті на наступний рік були передбачені необхідні кошти для розвитку ракетно-космічної галузі та КБ «Південне», зокрема. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі з колективом та керівництвом КБ «Південне» у Дніпрі.

При цьому Тимошенко наголосила, що треба забезпечити підприємство державним замовленням.

«Мене дуже тішить, що наше Конструкторське бюро примножує інтелектуальні сили, посилює свою присутність на світовому ринку і по суті навчилося жити самостійно. Це величезне досягнення та основа для подальшого розвитку. Беру на себе завдання донести рівень потенціалу КБ «Південний» до Міністерства оборони, до Міністерства економіки, до Кабінету Міністрів та президента і передбачити на 2021 рік державне замовлення, яке дозволить підприємству відчувати себе впевнено і досягати нових результатів, на які чекає вся країна», – запевнила Юлія Тимошенко.

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